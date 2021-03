Keert Tong van Lucifer dan toch terug op Knardijk bij Lelystad? ‘Kunstwerk is onderdeel van die plek’

Keert de Tong van Lucifer dan toch terug op de Knardijk bij Lelystad? Volgens Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn er geen geschikte andere plekken te vinden voor het omstreden kunstwerk. De SGP is ‘zeer teleurgesteld’. ,,Alsof er in de tussentijd niks is gebeurd’’, zegt fractievoorzitter Sjaak Simonse.