‘Kinderachtige’ burenruzie in Lelystad komt voor de rechter: ‘Ik voel me niet veilig in mijn eigen huis’

De Noorderka­de Parade in Blokzijl is geen ‘standaard jaarmarkt’: ‘Kerstbal­len verkopen in de zomer? Ja, waarom niet’

Een keertje rondkijken in de voormalige dokterspraktijk in Blokzijl: het kon zaterdag tijdens de Noorderkade Parade. En er was meer: van bloemen tot oude kerstballen. ,,In de zomer? Ja, waarom niet.”