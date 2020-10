Kinderwagenmuseum in Lelystad moet stoppen: ‘Ontiegelijk pijnlijk om wagens kort en klein te moeten slaan’

Het Poppen- en Kinderwagenmuseum in Lelystad moet stoppen. Het is beheerders Rob en Nelly Sloep niet gelukt om een nieuwe ruimte te vinden voor hun bijna achthonderd wagens. ,,Het doet ontiegelijk zeer.’’

De eigenaren hopen nog op een klein wonder, maar vooralsnog zijn de deuren gesloten.

Emotionele waarde

Het stel is begonnen met inventariseren en start binnen een paar dagen met de verkoop van de wagens. ,,Zolang ik nog bezig ben met inventariseren is het theoretisch gezien mogelijk dat iemand ons een locatie aanbiedt. Zodra we beginnen met de verkoop is het te laat, dan ben je de mooiste wagens al snel kwijt en heeft een doorstart maken geen zin’’, legt Rob uit.

Overigens houdt het echtpaar er al rekening mee dat het niet gaat lukken om op een nieuwe plek alsnog het museum voort te zetten. ,,Ik denk dat we 10 of 20 procent van de collectie kunnen verkopen, de rest gaat naar de stort. Zo zonde. De emotionele waarde is nog veel groter dan de financiele waarde.’’

Volledig scherm Een aantal kinderwagens uit het museum. © Rob en Nelly Sloep

Antikraak

De privéverzameling kinderwagens van Rob en Nelly liep uit de hand en dus besloten ze zes jaar geleden een museum te openen. Ze moesten in die tijd meerdere keren verhuizen. ,,Een paar keer zaten we antikraak, de laatste keer was in Zwolle drie jaar geleden. In Lelystad hebben we meerdere locaties gehad. In het huidige gebouw gaat de huur fors omhoog. We hebben geen inkomsten uit het museum dus we moeten alles zelf betalen, dat is niet meer te doen.’’

Het echtpaar heeft door het hele land heen gemeentes benaderd en geprobeerd subsidie te krijgen. ,,In Friesland, Overijssel, Brabant, Flevoland. Overal eigenlijk’’, zegt Rob. ,,Er moest voor 1 oktober een oplossing komen en die is er niet. Zo zonde, want er was echt wel animo voor het museum. Ook vanuit het buitenland.’’

Honderd jaar oude couveuse

En dus moet er een nieuw thuis worden gevonden voor al die kinderwagens, boxen, ledikanten, wiegjes, zuigflessen en zelfs een honderd jaar oude houten couveuse. Rob: ,,De insteek van ons museum was om alles te verzamelen met betrekking tot het eerste levensjaar van het kind. Kinderen lagen vroeger namelijk ongeveer tot een jaar oud in de kinderwagen. De houten oercouveuse is wel heel bijzonder. En we hebben ook nog de, waarschijnlijk, grootste kinderwagen die ooit gemaakt is in Nederland. Wij vermoeden dat dit een opdracht was van een welgestelde familie. Een echte pronkwagen is het.’’

Alle spullen staan inmiddels in opslag. ,,Het geeft een bak stress’’, zegt Rob. ,,Het is begonnen als hobby en we weten zoveel van die wagens. Er zit echt een verhaal achter, zo zijn er bijvoorbeeld wagens waar al twintig kinderen uit een familie in hebben gelegen.’’ Een paar van de wagens houden Rob en Nelly dan ook voor zichzelf. ,,20 tot 25. We lopen vier keer per jaar mee in een kinderwagenparade bij evenementen, daar blijven we mee doorgaan. En we restaureren ook nog kinderwagens, dat blijven we ook doen.’’

Rob is bang dat een groot deel van de collectie toch echt op de stort belandt. ,,Het doet ontiegelijk zeer als je een paar honderd wagens kort en klein moet slaan.’’

Volledig scherm Een greep uit de collectie van Rob en Nelly. © Rob en Nelly Sloep