Kitesurfers kunnen los in Lelystad

'Hoekipa' is een knipoog naar de beroemde, verre broer, verder heeft het stuk dijk naast de Houtribsluizen weinig weg van Hawaii - al zorgt kunstwerk de Hurkende Man op het uiteinde voor een fraai uitzicht. Kitesurfers kijken liever de andere kant op, het Markermeer over, en denken maar een ding: ik wil het water op.

,,Eigenlijk mag het niet, maar hier wordt al zo'n tien jaar gekitesurft'', zegt Henning Jansen Klomp (30) uit Lelystad. ,,Het is een fantastische plek. Het water is diep, de wind is schoon, daarmee ik bedoel ik dat er geen obstakels zijn, en je hebt hier geen gedonder met wier, zoals bij Strand Horst''.

Nog een paar dagen en dit stuk Markermeer is een officiële kitesurfzone. Zaterdag verricht gedeputeerde Michiel Rijsberman de opening en aansluitend vindt meteen een wedstrijd plaats. Stichting Hoekipadijk, waarvan Jansen Klomp voorzitter is, hoopt dat er veel meer zullen volgen.

Jarenlang is dit clubje bezig geweest om toestemming te krijgen om hier te mogen 'kiten'. Lang verhaal kort: ze wisten het plan als burgerinitiatief bij de provincie op de agenda te krijgen en na meerdere studies en enig oponthoud zijn eindelijk alle vergunningen rond. Nu nog een zone - van zo'n 1,6 bij 2,3 kilometer (,,Lekker groot'') - later worden strekdammen en een strand aangelegd. Dit is onderdeel van een groter plan: de versteviging van de naastgelegen Markerwaarddijk. Provincie en gemeente dragen de kosten.

Op stenen landen

,,Het strand komt waarschijnlijk over de basaltblokken heen te liggen'', zegt Jansen Klomp met een knik naar de puntige oever. ,,Dat is het enige nadeel van deze plek, je wilt niet op die stenen landen. Kun je beter zand hebben.'' Hij verwacht grote belangstelling van kitesurfers voor Hoekipadijk. Immers, zoveel plekken zijn er niet in Nederland waar ze los kunnen gaan. De meeste kitesurfgebieden liggen langs de Noordzeekust, 'maar op veel plaatsen is er gedoe met het natuurbeleid'. Ook Hoekipadijk ligt in een beschermd Natura2000-gebied en dat heeft volgens Jansen Klomp geleid tot een beperking: in mei mogen de kiters niet het water op. ,,Dan broedt de visdief hier in de buurt.''

Een Duits stel ziet hem in zijn wetsuit bij het water staan en vraagt of dit het nieuwe kitesurfgebied is. Ze zijn enthousiaste kiters, staan op de camping in Friesland, hoorden van Hoekipadijk en besloten meteen een kijkje te nemen. Jammer dat er nog geen bordje staat, zeggen ze. Maar ze worden blij als Jansen Koning uitlegt hoe uitgestrekt het gebied is en hoe diep het water: ,,Das wird super.''