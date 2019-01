Klachten over ‘beroerde’ communicatie rond ziekenhuis Lelystad

In een brief aan de curator, die feitelijk de baas is over het failliete ziekenhuis, schreef burgemeester Ina Adema eind vorig jaar dat er ‘onrust en verwarring’ is over het ziekenhuis. ‘Inwoners weten onvoldoende waar ze terecht kunnen voor medisch specialistische zorg’. Dat leidt tot een ‘negatief sentiment’ ten opzichte van het St Jansdal in Harderwijk’, aldus Adema. Dit ziekenhuis neemt MC Zuiderzee in Lelystad over op 1 maart.

Aansporing

,,We hádden op dat moment niets te melden’’, zegt woordvoerder Geoffrey Rook van de MC IJsselmeerziekenhuizen over de aansporing van de gemeente om beter te communiceren. ,,We wisten zelf ook niet waar we aan toe waren. Inmiddels is het voorlopig zorgprofiel bekend en kunnen we beter communiceren. Samen met de gemeente bespreken we wat er op welk moment naar buiten kan.’’ Voor de stichting BZL, die bestaat uit vertegenwoordigers van maatschappelijke oranisaties, is het nog niet genoeg. De communicatie is ‘bedroevend slecht’, meldde BZL deze week in een persbericht. ‘Geruchtvorming, speculaties, woede en ongeloof strijden daarbij om voorrang’.