KLM-stewardess Esther (37) werkt tijdelijk bij Aviodrome in Lelystad: ‘Toch nog een beetje thuis’

Daar staat ze dan, in al haar schoonheid te pronken in het beste zonnetje van deze zomer. De Boeing 747 Jumbo Jet van KLM, die in 2004 over water en weg naar Lelystad werd gebracht. Als Donkel over het buitenterrein van het Aviodome loopt en de Boeing opdoemt, verschijnt er een glimlach. Dit is voor haar ‘the place to be’. ,,Toch nog een beetje thuis, mijn favoriete plek”, lacht ze.