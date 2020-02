Knardijk bij Lelystad afgesloten wegens wankelend kunstwerk

Boeren wilden onderne­mers­ga­la Flevoland binnenval­len voor gesprek met Rutte, maar premier zit ‘vast’ in Brussel

21 februari Een groep boeren was vanavond van plan het Flevopenningen-gala in Lelystad tijdelijk te onderbreken voor een gesprek met premier Rutte. Die actie is echter afgeblazen nadat bekend was geworden dat de minister-president niet naar het Flevolandse ondernemersgala komt, omdat een belangrijke vergadering over de EU-begroting langer duurt dan verwacht.