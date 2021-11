Knelpunten op stroomnet talrijker, Liander kan grootverbruikers in Lelystad niet meer aansluiten

Inloopbij­een­komst over groot onderhoud aan de Vogelweg (N706) in Flevoland

De provincie Flevoland start in de zomer van 2022 of 2023 met groot onderhoud aan de Vogelweg (N706) en een stukje van de Roerdompweg (N705). Om inwoners te informeren, is er op 11 november een inloopbijeenkomst bij de Meeuwenhoeve in Lelystad.

5 november