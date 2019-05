KNRM Urk en Lelystad in actie vanwege brandende boot op IJsselmeer

Lelystad geeft statushou­ders toch weer streepje voor

23 mei \Het was afschaft, maar statushouders krijgen in Lelystad dit jaar tijdelijk toch weer voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Burgemeester en wethouders hebben woningcorporatie Centrada gevraagd de urgentieregeling voor hen weer in ere te herstellen, met name voor gevallen waarbij sprake is van gezinshereniging.