Koeriers uit Lelystad en Apeldoorn gaan Europa rond voor wensambulance

Marco van Duinen vertelt over zijn plannen.

Hoe is dit idee ontstaan, Marco?

,,Zo'n drie jaar geleden is mijn moeder overleden. Ze had borstkanker. Vlak voor het einde was ze niet meer zo mobiel. Haar laatste wens was om met haar familie naar de dierentuin te gaan. Het is dankzij de Stichting Ambulance Wens in vervulling gegaan. En nu ben ik in de positie om wat terug te doen!’’

Maar wat gaan jullie dan precies doen?

,,We gaan toeren met een bus van ons eigen koeriersbedrijf door Europa. We gaan naar tien hoofdsteden en daar houden we langere stops en kunnen we extra opdrachten doen. Wat zoal? Dat kunnen de mensen zelf inbrengen. We proberen met de reis en de opdrachten geld in te zamelen voor de Stichting Ambulance Wens. We gaan maandag 9 december om middernacht van start in Amsterdam. We willen de 6630 kilometer afleggen in zeven dagen. Die afstand is onder ideale omstandigheden, dus zonder omrijden bijvoorbeeld. We moeten dus circa 1000 kilometer per dag afleggen. Het moet ook wel een flinke uitdaging zijn natuurlijk.’’

Wat is jullie doel?

,,Als bedrag hebben we als doel om 15.000 euro op te halen. Dat is wel ambitieus, maar we willen hoog inzetten. We willen in ieder geval zoveel mogelijk geld ophalen, dat is het echte doel. We hebben nu (maandagmiddag, red.) via zakelijke sponsoren circa 1450 euro opgehaald en via donaties bijna 400 euro. Mensen moeten er nog een beetje warm voor worden en er hoogte van krijgen.’’

In hoeverre moeten jullie de reis ook voorbereiden?

,,Eigenlijk hebben we niet zoveel voorbereiding. We gaan bijvoorbeeld ook geen hotels reserveren. Dat zien we wel hoe het gaat. Wel moeten we voor bepaalde opdrachten die we nu al binnen hebben spullen meenemen. Zo krijgen we een extra bedrag als we met een paperclip het voor elkaar krijgen om gratis te eten in Bratislava, Slowakije.’’

Jullie doen het dus als een bedankje richting de Stichting Ambulance Wens?

,,Als bedankje, maar ook wel meer dan dat. We vinden het heel mooi wat deze stichting doet, er zijn best veel mensen die terminaal zijn en nog een laatste wens hebben. Of ik denk dat het ook een emotionele reis gaat worden, vanwege mijn moeder? Daarin ben ik vrij nuchter. Ik zie het vooral positief in: we kunnen er anderen mee helpen.’’