Kolff weer informateur in Lelystad

De VVD Lelystad, die bij de gemeenteraadsverkiezingen zes zetels veroverde en daarmee net als in 2014 de grootste partij is, heeft Kolff gevraagd om te kijken welke mogelijkheden er zijn. VVD'er Kolff was in 2014 ook al informateur bij de coalitievorming in Lelystad. In 2015 kreeg hij die zelfde taak na de provinciale verkiezingen in Flevoland.