Konijnenopvang Kaatje Keutel uit Lelystad luidt noodklok: ‘Dump Vlaamse reus niet in het bos!’

Kaatje Keutel waarschuwt mensen om hun Vlaamse reus niet in het bos te dumpen. De konijnenopvang uit Lelystad meldt in een Facebookbericht dat er de afgelopen periode in het Zuigerplasbos en Hollandse Hout meerdere konijnen van dit ras zijn aangetroffen, zo ook gisteravond.

Het gebeurt in de aanloop naar de zomer vaker dat mensen konijnen en andere knaagdieren dumpen bij de opvang of loslaten in de wilde natuur, omdat ze er niet meer voor willen zorgen. Dat aantal gedumpte dieren is sinds maart vorig jaar flink toegenomen vanwege het aantal ‘coronaknagers.

Dierenmishandeling

Het is een misverstand dat dit soort knaagdieren in het wild beter af is. ‘Het bos is echt geen plek waar je een tam konijn wil en mag uitzetten’, stelt Kaatje Keutel in het bericht.

Over de Vlaamse reuzen: ‘Deze grote lieverds zijn ook nog eens zo goed van vertrouwen dat ze makkelijk ten prooi kunnen vallen aan een hond, vos, et cetera, maar ook de mens is in deze wereld niet altijd even begaan met dieren en er komt gruwelijke dierenmishandeling voor’.

De opvang roept mensen dan ook op om de dieren niet uit te zetten in de natuur. ‘Wij vellen geen oordeel, maar willen langs deze weg laten weten dat je de dieren rechtstreeks naar de opvang mag brengen. We vragen geen vergoeding of geld, we willen alleen dat de dieren veilig de opvang bereiken.’

‘Ten dode opgeschreven’

Op de site vergelijkt Kaatje Keutel het loslaten van konijnen in de vrije natuur met dezelfde vorm van dierenmishandeling waarvan sprake is als mensen een hond vastgebonden achterlaten aan een boom. ‘Een tam konijn kan zichzelf niet redden in de natuur. Hij heeft een grote reeks aan vijanden; denk maar eens aan honden, katten, vossen, wezels en kraaien.’

Tamme konijnen zijn volgens de konijnenopvang onvoldoende op hun hoede waardoor ze een gemakkelijke prooi vormen. ‘Verder is er gevaar om onder een auto te komen, voedselgebrek, ziekten en sterven door de kou. Tamme konijnen kunnen niet zo goed holen graven als wilde konijnen. Een tam konijn in het wild is derhalve ten dode opgeschreven’.

Hoeveel Vlaamse reuzen er recentelijk zijn losgelaten in de vrije natuur, heeft Kaatje Keutel niet bekend gemaakt. De opvang was woensdagmiddag nog niet bereikbaar voor commentaar.