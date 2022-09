Konikpaarden moeten wijken voor kiekendief: dieren uit Oostvaardersplassen naar de slacht

,,Het Trekweggebied moet vooral een leefgebied worden voor de kiekendief”, vertelt Joke Bijl, woordvoerster bij Staatsbosbeheer. ,,Deze roofvogels eten graag muizen en dus is het belangrijk dat die zich er ook thuisvoelen.”

De konikpaarden werden in 2019 overgeplaatst vanuit het overvolle kerngebied van de Oostvaardersplassen. Door te grazen moesten de dieren zorgen voor een geschikte leefomgeving. Maar het tegenovergestelde is gebeurd en dus worden ze vervangen door runderen.

Balans in natuurlandschap

Het graasgedrag van de konikpaarden zorgde ervoor dat er onvoldoende afwisseling was in de beplanting. ,,Paarden bijten het gras kort af en eten geen ruige planten als distels, zevenblad of brandnetels”, legt Bijl uit.

Het gevolg: er zijn stukken land met heel kort gras en delen waar het woekert van ruige begroeiing, zonder een goede overgang tussen deze gebieden. Dat is niet fijn voor muizen en kiekendieven.

Staatsbosbeheer wisselt de paarden voor runderen en hoopt op die manier wél het gewenste resultaat te behalen. ,,Met hun tong trekken runderen het gras uit de bodem. Het gras blijft langer. Zo wordt het verschil tussen lage en hoge beplanting kleiner.”

Niet eerste verhuizing

Wie zich afvraagt waarom er dan niet direct runderen zijn geplaatst in het Trekweggebied, moet terug naar een besluit van vier jaar geleden.

Voor het kerngebied van de Oostvaardersplassen werd in 2018 per diersoort een streefaantal bepaald. Dat betekent dat jagers het overschot aan bijvoorbeeld herten mogen afschieten. Op die manier blijft het natuurgebied in balans.

Toen er in 2019 meer konikpaarden rondliepen dan was toegestaan, werd een deel van de hoefdieren naar het Trekweggebied verplaatst. Twee vliegen in één klap, was de gedachte: er hoeven geen paarden naar de slachterij én ze helpen de natuur.

‘Met vallen en opstaan’

Hoe paarden grazen is allang bekend, waarom zag Staatsbosbeheer dit probleem dan niet van tevoren aankomen? ,,Het eetpatroon van paarden verschilt per gebied. Het hangt af van verschillende dingen: het soort voedsel en welke andere dieren er leven”, verklaart Bijl.

Quote Het gaat met vallen en opstaan, zullen we maar zeggen Joke Bijl, Staatsbosbeheer

Ze vervolgt: ,,Het was onduidelijk hoe het Trekweggebied eruit zou zien met de konikpaarden en daarom besloten we na een paar jaar te kijken naar de situatie.” Dat het nu verkeerd loopt, vindt Staatsbosbeheer vervelend. ,,Maar het gaat met vallen en opstaan, zullen we maar zeggen.”

Mest bij Natura 2000

Met het oog op de stikstofdiscussie en inkrimping van de veestapel, lijkt het vreemd dat Staatsbosbeheer kiest voor méér runderen vlakbij een Natura2000-gebied. Volgens Bijl valt dat wel mee. ,,Er lopen minder dieren op een groter stuk grond, waardoor alles beter verspreidt”, vertelt ze.

Bovendien is volgens Bijl vooral de combinatie van poep en plas een probleem. ,,In een stal komt dat op dezelfde plek terecht, waardoor ammoniak ontstaat. In een natuurgebied mengt niet alle urine met de mest.”

Emigratie naar Duitsland

In het Trekweggebied leefden zo’n negentig paarden. Ongeveer tweederde is overgebracht naar een Duitse organisatie in het Thüringerwald. Een familiegroep van ruim dertig dieren moest naar de slacht.

Raadselachtige runderen

De nieuwe bewoners van het Trekweggebied zullen er niet het hele jaar wonen. ,,In tegenstelling tot de paarden, die er het hele jaar rondliepen, zullen de runderen dat een gedeelte van de tijd doen”, stelt Bijl. ,,Dat is beter voor de planten en bloemen.”

Wanneer de beesten te zien zijn, is nog onzeker. ,,We moeten eerst een aanbieder vinden die ze in het gebied wil laten grazen.” Ook is onduidelijk hoeveel runderen er worden geplaatst. Zelfs welk soort zijn maag zal vullen, is onbekend. Alhoewel: ,,Het zullen robuuste rassen zijn.”

