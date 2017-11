Koning verwelkomd als popster in jarig Lelystad

Koning Willem-Alexander is woensdagmiddag op verjaardagsvisite geweest in Lelystad. De gemeente viert dit jaar net als de koning zijn vijftigste verjaardag.

In het stadhuis woonde Willem-Alexander een feestelijke bijeenkomst bij waarvoor onder anderen tal van 'pioniers' waren uitgenodigd: de eerste officiële inwoners, de eerste boreling, het eerste bruidspaar en de waarnemend landdrost uit die tijd. Maar onder de genodigden waren ook bewoners van het werkeiland dat de voorloper was van Lelystad, waar in september 1967 de eerste huizen werden opgeleverd.

Eerste bewoners

De koning bracht eerder op de middag ook een vooraf stilgehouden werkbezoek aan de Zuiderzee- en de Waterwijk. Daarbij voerde hij eveneens gesprekken met bewoners van het eerste uur, die hem in geuren en kleuren vertelden over de tijd waarin Lelystad op een paar straten na vooral een zandvlakte was en jongeren het moeilijk hadden omdat er niets te beleven viel. De huizen echter waren ruim en er was werk. Dat maakte het leven op het 'nieuwe land' aantrekkelijk.

Volledig scherm Een gesprek met de eerste bewoners van Lelystad. © ANP

Kluswinkel

De toekomstvisie voor Lelystad kwam in de decennia daarna, mede door het succes van Almere, niet uit. Dat leidde tot tal van problemen, waaraan de laatste jaren met succes is gewerkt. De koning nam daar ook kennis van met bezoekjes aan de Kluswinkel, dat buurtbewoners met gereedschap en advies helpt bij het onderhoud van hun woningen, en 'Ons Winkeltje' dat onder het motto 'Met Inzet Lukt Alles' met tweedehandszaken geld inzamelt voor projecten in de wijk. In een buurtcentrum werd Willem-Alexander tot slot bijgepraat over zaken als zorg en preventie.

Volledig scherm Kennismak © ANP

Vaandels