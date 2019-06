Koopjedeal.nl uit Lelystad voert verbeteringen door na forse kritiek van consumenten

Eind 2018 kreeg ConsuWijzer veel klachten van consumenten over Koopjedeal.nl. De ACM heeft Koopjedeal hierop aangesproken. Het bedrijf gaf aan dat de voorraad door een brand in september 2018 grotendeels was verwoest. Hierna raakte het bedrijf het zicht op de bestellingen en retourzendingen kwijt. Klanten konden het bedrijf slecht bereiken, met lange wachttijden aan telefoon en per mail tot gevolg. Het bedrijf verzuimde zijn klanten te informeren over de oorzaak van de vertraging.