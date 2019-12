Kooplust Flevolanders jaagt economische groei naar de top

Flevoland dankt zijn koppositie ook aan het feit dat de bevolking er het hardst groeit van alle regio’s en de inwoners ‘bovengemiddeld actief’ zijn op de arbeidsmarkt. Veel Flevolanders hebben werk in omringende regio’s als Amsterdam en Utrecht. „Ze geven daardoor royaler geld uit”, aldus de ING in het rapport Regio’s in 2020.

Werkloosheid

Tegenover de fraaie groeicijfers staat een werkeloosheidscijfer van 3,9 procent. Dat is hoger dan gemiddeld. „Flevoland komt echter van ver op de arbeidsmarkt. In 2014 was de werkloosheid met 9,3 procent het hoogste van alle provincies. Vijf jaar later is dit meer dan gehalveerd”, aldus de economen van ING. Volgend jaar zullen er naar verwachting 6000 nieuwe banen bij komen in Flevoland. Vooral in conjunctuurgevoelige sectoren als horeca, handel en de flexbranche.