Kortsluiting oorzaak brand bruidsmodezaak Lelystad

Het pand aan de Zuiveringweg is inmiddels hermetisch afgesloten en een week na de brand mag niemand de zo goed als verwoeste bruidsmodezaak meer in. Bouwdeskundigen onderzoeken of er nog iets redden valt aan EMB Fashion, en anders gaat het allemaal tegen de vlakte en zal Vredeveldt proberen haar zaak van de grond af aan opnieuw op te bouwen. ,,Dat ligt natuurlijk allemaal aan de verzekering. Als ik goed krijg uitgekeerd dan ga ik eerst alle getroffen bruiden helpen en daarna een nieuwe start maken. Morgen, als het kan.”

Bruiden en bruidegommen

Het geeft maar weer eens aan dat Vredeveldt zich de afgelopen week enorm gesteund heeft gevoeld door reacties vanuit hele land. Mensen hebben met haar te doen, maar vooral met de honderd bruiden en bruidegommen - ‘iedereen heeft het alleen maar over de bruiden’ - die door de verwoestende brand de mooiste dag van hun leven in het water zien vallen. Het regende telefoontjes van vrouwen in den lande die maar wat graag hun eigen trouwjurk wilden afstaan. ,,Daar zijn geen woorden voor”, zegt Vredeveldt, waarna ze toch een poging doet de juiste te vinden. ,,Superlief natuurlijk en hartverwarmend om te zien wat een medemens allemaal kan doen. Het is nogal wat om je mooie bruidsjurk waar je zelf in gestraald hebt weg te geven.”

Grote en kleine maten

Al die goed bedoelde hulp aannemen kan Vredeveldt, die zich voornamelijk op de verkoop van grote maten richt, helaas niet. ,,In veel gevallen passen de trouwjurken niet, omdat ze te klein zijn. Of zien ze er toch wat gedateerd uit. We hebben zelfs uit het niets jurken toegestuurd gekregen. Maar we hebben geen pand meer, dus zijn de dozen naar de buren gebracht. Maar geloof me, het is heel moeilijk om ondanks alle goede bedoelingen ‘nee’ te zeggen.” Vredeveldt haalt alles uit de kast om bruiden alsnog te helpen. De grotere maten die haar clientèle nodig heeft zijn echter niet één op één opnieuw te bestellen. ,,Voor maatje 36 of 38 kan ik in heel Nederland wel terecht. Daarboven is het lastiger.”