Krachtpatser Patricia dankt bijnaam aan haar imposante rug: ‘Trainde in coronatijd met boomstammen’

300.000 huishou­dens zonder stroom en kilometers kabels kapot: ‘Nog nooit meegemaakt’

De stroomstoring die vrijdag voor chaos zorgde in Flevoland, heeft enorme gevolgen. Het herstel van de schade is een ‘enorme klus’ en kan nog maanden duren, de kosten lopen in de miljoenen. ,,Een storing op deze manier hebben we nog nooit eerder meegemaakt’’, zegt netbeheerder Tennet. Vijf vragen.

5 september