Kustlijn Lelystad wacht grote facelift met hotel, strand en woningen: ‘We profiteren er niet genoeg van’

Alleen nog biologisch sterke aardappels op onze borden? ‘De nieuwe rassen zijn veel robuuster’

Wie de komende tijd aardappels koopt in supermarkten of bij de groenteboer, gaat nieuwe namen tegenkomen. De bekende aardappelrassen Bintje, Frieslander en Agria verdwijnen daarentegen langzaamaan uit het schap, want zeven supermarkten gaan over op biologische rassen die beter bestand zijn tegen een beruchte ziekte. De overeenkomst is vandaag getekend in ‘pieperprovincie’ Flevoland, waar ze mede zijn ontwikkeld.

16 november