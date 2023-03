Laagvliegen vanaf Lelystad Airport ook na verkiezing onacceptabel

Geen twijfel bij baas van Lelystad Airport: het vliegveld gaat open want 'een andere optie is er niet’

Jan Eerkens (44) is een half jaar directeur van Lelystad Airport. De luchthaven ligt al jaren onder vuur. Al vier keer is de opening uitgesteld. Bovendien doet het OM onderzoek naar fraude en is er twijfel of een nieuw vakantievliegveld in tijden van klimaatcrisis wel zo’n goed idee is. Hoe is het om in die omstandigheden de baas te zijn?