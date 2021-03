Laat Lelystad Airport nachtvluchten overnemen van Schiphol, bepleit de regio: ‘Luchthaven staat klaar’

video Eerste Kamer rijdt Lelystad Airport niet in de wielen, al scheelt het weinig

16 maart De Eerste Kamer rijdt Lelystad Airport niet in de wielen. Twee moties die nieuwe dompers zouden betekenen voor het vakantievliegveld, zijn vanmiddag verworpen. Al scheelde het weinig of was het vliegveld van de lijst met zogeheten PAS-melders geschrapt.