Laat Lelystad Airport nachtvluchten overnemen van Schiphol, stelt de regio: ‘Luchthaven staat klaar’

Video Koning verrast personeel zorginstel­ling in Lelystad: ‘Vooral de eerste coronagolf was erg zwaar’

25 maart Koning Willem-Alexander heeft vanochtend een verrassingsbezoek gebracht aan verpleeghuis Hanzeborg en dagbesteding Het Groene Huis in Lelystad. De koning ging met zorgmedewerkers en bewoners van Woonzorg Flevoland in gesprek over hoe zij de coronaperiode ervaren en stak hen een hart onder de riem.