Lading boetes bij grote verkeerscontrole Lelystad, Belastingdienst int flink bedrag

Dit stuurden jullie in: fruitbomen voor scholen in Zwolle • Masten­broek viert honderd jaar christe­lijk onderwijs

Terwijl de christenlijke basisschool in Mastenbroek trots afstevent op het honderdjarig jubileum, kwamen oud-studenten van de sociale academie in Zwolle ook alvast bijeen voor een reünie. Dat is de selectie lezersinzendingen deze week uit plaatsen als Zwolle, Kampen, Steenwijk, Emmeloord, Hardenberg en de bijbehorende gebieden.