‘Lafhartige’ overval op AH Lelystad blijft ongestraft: politie sluit dossier (maar tips blijven welkom)

,,Er is op dit moment geen opsporingsindicatie meer waar de recherche mee verder kan’’, meldt een woordvoerder van de politie. ,,Maar mocht iemand nog waardevolle informatie hebben, dan horen we dat graag.’’

Grote impact

De overvaller, een jongeman van tussen de 15 en 20 jaar oud, sloeg in de avond van 9 januari vlak voor sluitingstijd toe . Op dat moment waren meerdere personeelsleden aanwezig, evenals een aantal klanten. De politie nam het hoog op en twitterde over een ‘ongelofelijk lafhartige daad’ met een ‘enorme impact voor het slachtoffer’.

Het is niet de eerste keer dat er een overval is aan de Neringpassage in Lelystad. Eind juni was het in dezelfde supermarkt al eens raak. Toen kon de de vermoedelijke overvaller niet lang daarna wel worden gearresteerd. En in 2021 waren er twee daders voortvluchtig, nadat zij de naastgelegen Gall & Gall hadden overvallen.