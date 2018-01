Leen Verbeek: 'Geen excuses om rituele rimpelingen'

‘Geen garantie dat Le­ly­stad-vluch­ten omhoog gaan na herindeling luchtruim’

24 januari Topman Michiel van Dorst van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) kan niet garanderen dat Lelystad-vluchten na de herindeling van het luchtruim in 2023 hoger dan 1.800 meter boven Gelderland en Overijssel zullen vliegen. „Nee, die toezegging doe ik niet want de complexiteit is te groot”, zegt hij vandaag in de NRC.