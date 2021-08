Leerlingen kunnen eindelijk lessen volgen in Porteum, onderwijscampus in Lelystad feestelijk geopend

Na talloze beloften is de N50 nog altijd een dodenweg: ‘Ik heb nul komma nul vertrouwen dat er wat goeds komt’

28 augustus ‘N50 vierbaans!’ kopt de Stentor op 25 november 2016. De euforie is groot als na een intense lobby de dodenweg bij Kampen breder en veiliger wordt. ‘In 2021 is het zover’, klinkt het optimistisch. Vijf jaar later ligt er 10 miljoen euro klaar, maar er is nog geen plak extra asfalt gelegd. Hoe de euforie verandert in chagrijn.