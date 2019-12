Legendarische Spitfire even terug in Lelystad: ‘Mooiste vliegtuig ooit gebouwd’

Actiegroe­pen: ook nieuwe milieurap­port Lelystad Airport vol fouten, manipula­tie minister

4 december Ook het nieuwe rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de invloed van Lelystad Airport op het milieu wemelt van de fouten. De neerslag van stikstof in natuurgebieden zou in werkelijkheid wel dertig keer hoger liggen dan in het milieueffectrapport staat, stellen de gezamenlijke actiegroepen tegen laagvliegen (SATL). Ingenieur Leon Adegeest van actiegroep Hoog Overijssel: ,,We worden willens en wetens gemanipuleerd door de minister.’’