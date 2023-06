Lekker weg in eigen omgeving? Aantal plekken voor kampeerders in regio rond Lelystad gedaald

Geertje (75) uit Marknesse wint nog steeds viswed­strij­den: wat is haar geheim? ‘Ben hier op mijn allergeluk­kigst’

Met de vishengel in de hand is ze het allergelukkigst. Voelt ze zich vrij. En in haar enthousiasme wint Geertje Veenstra (75) uit Marknesse niet alleen nog serieuze wedstrijden, ze motiveert ook de jeugd om te vissen. Daarvoor kreeg ze dit jaar een lintje. Wat is haar geheim? ,,Elk dier verdient respect. Als je dat niet hebt, ben je geen echte visser, vind ik.”