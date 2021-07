Lelystad aangewezen als locatie voor hoogbeveiligde rechtbanklocatie

In juli 2020 gaf de minister al in een brief aan dat de wens bestond om een hoogbeveiligde zittingslocatie ten noorden van de grote rivieren op te zetten, als alternatief voor de Bunker in Osdorp. Deze streng beveiligde locatie zal in de nabije toekomst sluiten.

Cellen voor overnachten zware criminelen

Momenteel is de Bunker de hoogbeveiligde zittingslocatie voor het noorden in Nederland. In Lelystad is er een mogelijkheid om cellen te realiseren waarin gedetineerden tijdelijk kunnen overnachten in afwachting van een zitting, iets wat door het ministerie als positief wordt ervaren. Dit geldt zeker voor gedetineerden uit de Extra Beveiligde Inrichting of gedetineerden met een hoog vlucht- en maatschappelijk risico. Ook kunnen de veiligheidsrisico’s beheersbaar gemaakt worden. De grond voor de bouw van de hoogbeveiligde zittingslocatie is al in eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf.