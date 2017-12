'Lelystad Airport gaat op den duur 1100 banen kosten'

Zo, in Heerde zijn jullie ook eindelijk wakker?

Wat zijn die precies?

,,Mensen komen hier voor hun rust. Dat valt weg als er straks iedere dag vanaf 6.00 uur Boeings op 1800 meter over komen vliegen. In totaal werken er in Gelderland, Overijssel en Friesland 11.000 mensen in de verblijfsrecreatie. Dan heb ik het dus nog niet eens over de horeca en pretparken. Als we er vanuit gaan dat tien procent van de mensen op de campings, recreatieparken en bed and breakfasts wegblijft. Een vrije magere schatting. Maar op den duur gaat dat wel 1100 banen kosten. Dat staat in geen verhouding tot de voordelen die de uitbreiding van Lelystad Airport met zich meebrengt. Dat gaat slechts 200, veelal laag gekwalificeerde, banen opleveren.’’