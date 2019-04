‘Lelystad Airport kan niet open vanwege klimaatdoelen’

‘Oneerlijk en onverantwoord’

Directeur Marjolein Demmers geeft tegenover NOS aan dat het aantal vluchten, om de klimaatdoelen te halen, omlaag moet en dat Lelystad Airport daarom niet open kan. Volgens haar kan niet zo zijn dat de luchtvaart dan juist méér mag gaan uitstoten, terwijl andere sectoren wel moeten reduceren. ,,Dat is oneerlijk en onverantwoord. Zo krijgen we de totale uitstoot van Nederland nooit naar nul. Terwijl dat nodig is om de Parijsdoelen te halen en klimaatverandering tegen te gaan.” De werkgelegenheid die Lelystad Airport oplevert moet volgens haar ,,Op een andere manier worden ingevuld.’’

Huidige groei luchtvaart

Onderzoeker Maarten van den Berg van RoyalHaskoningDHV meldt aan de NOS dat oplossingen als elektrisch en hybride vliegen en efficiëntere motoren maar een paar procent besparing opleveren. Met de verwachte groei is dat niet genoeg om al in 2030 een daling in CO2-uitstoot te bewerkstelligen. Na 2030 is er volgens hem meer mogelijk. ,,Als het verbruik van fossiele kerosine minder hard groeit, dan hebben reductiemaatregelen sneller impact. In de periode na 2030 is veel meer mogelijk en daar kan nu al op worden voorgesorteerd.’’