Lelystad Airport komt er wel, Lelystad Airport komt er niet, Lelystad Airport komt er wel, Lelystad Airport...

Bijzondere Duitse stier Durkan dood gevonden in Lelystad (maar het doel van zijn komst is bereikt)

Wisentstier Durkan is dood gevonden in het wisentengebied van Natuurpark Lelystad. De stier kwam als vierjarig dier uit een Duitse dierentuin om in Lelystad te zorgen voor nageslacht van de zeldzame diersoort voor gebieden in heel Europa. Zijn tijd in Lelystad heeft succes gehad: hij zorgde voor tientallen nakomelingen.

11 december