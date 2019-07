Lelystad Airport open in april 2020 niet haalbaar, stelt minister

Opening van Lelystad Airport in april 2020 is niet langer haalbaar. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer. Ze concludeert dat er tussen nu en april te weinig tijd is om een oplossing te vinden op een uitspraak van de Raad van State over de aanpak van stikstof.