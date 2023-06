Lelystad Airport opent in Madurodam: ‘Hebben we ze toch klein gekregen’

Het moet een fijn gevoel zijn voor de directie van Lelystad Airport: na een jarenlange bittere strijd kunnen ze dan eindelijk een fles champagne opentrekken op de opening van het vliegveld. Nou ja, flesje dan, want het gaat in dit geval om een mini-versie in het bekende miniatuurpark Madurodam in Den Haag.