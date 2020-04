Lelystad decoreert er op los: negen Leden en twee Ridders in de Orde van Oranje-Nassau

In Lelystad mocht burgemeester Ina Adema elf inwoners laten weten dat ze door koning Willem-Alexander zijn onderscheiden. Negen Lelystedelingen zijn voortaan Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Margriet Papma-Renema en Cees van Vliet zijn geridderd. Vanwege de coronacrisis is de gebruikelijke feestelijke plechtigheid uitgesteld naar een later tijdstip.

Ria Damen-Neve ontving een lintje voor het vrijwilligerswerk dat ze doet bij de onder meer IDO, de Petruskerk in Lelystad en de voedselbank. Omdat Anja Levering-Horsman zich onder meer inzet voor de Ontmoetingsclub Lelystad, waar ze voorzitter is, kreeg ook zij een koninklijke onderscheiding. Ook versierselen voor Hanny Heidsma-Kruidhof. Zij is onder meer vrijwilliger bij Ouderen voor Ouderen, hospice 't Hofje en het Rode Kruis.

Joke Strater-Van Grinsven is secretaris bij de lokale ANBO en KBO Lelystad. En ook bij de Zonnebloem zet ze zich als vrijwilliger in voor de ouderen. Willem van Dijk is op zijn beurt weer betrokken bij de protestantse gemeente Lelystad en IDO. Ook is hij visitator bij Classis Overijssel/Flevoland. Als oprichter van judovereniging IJsselmeer ontvangt ook Henk Peelen een koninklijke onderscheiding. Daarnaast is lid van bewonerscommissie De Veste en Het Ravelijn. En ambassadeur van de volkstuintjesvereniging.

Frans Joor helpt bij verschillende voedselbanken, maar ondersteunt als penningmeester ook het Kamerkoor Lelystad. Gerard Pisart is ook nauw betrokken bij maatschappelijke leven: hij is vrijwilliger bij stichting Welzijn Ouderen en secretaris bij de biljartvereniging. Hij ondersteunt daarnaast ook het vervoersproject Minibus Amsterdam Zuid-Oost. Ab Strijker houdt ook van biljarten, maar hij is dan weer voorzitter van de ouderenclub. Hij verzorgt bovendien interreligieuze ontmoetingen in Lelystad.

Burgemeester Adema heeft dit jaar de eer om ook twee inwoners te mogen eren als Ridder in de Orde van Oranje van Oranje-Nassau. Het gaat daarbij als eerste om Margriet Papma-Renema. Zij is voorzitter van Catharina’s Choir & Orchestra en vrijwilliger bij Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland. Ook is zij lid van de Provinciale Staten van Flevoland. Cees van Vliet is eveneens geridderd. Hij is penningmeester van roeivereniging Pontos en bekleedt diezelfde functie bij onder meer Uitgast. Ook is Van Vliet waterconsul bij de ANWB en mantelzorger.