'Lelystad' deukt vertrouwen in de overheid

Uit een representatieve steekproef onder ruim 500 inwoners in het verspreidingsgebied van de Stentor blijkt dat burgers weinig vertrouwen hebben in de overheid. Mensen vinden dat de plannen voor het vliegveld zijn ‘doorgedrukt’ en dat er geen echte inspraak is. ,,Heel jammer dat er wantrouwen is ontstaan bij burgers en dat we fouten hebben gemaakt”, zegt Van Nieuwenhuizen, nadat de Stentor-hoofdredacteur Allard Besse haar de onderzoeksresultaten heeft aangeboden. ,,En als dat soort fouten naar buiten komen, dan denken mensen: hé, wat is hier aan de hand? Daar worden ze achterdochtig van en dat wakkert de zorgen alleen maar aan. Het zal tijd kosten om het vertrouwen terug te winnen.”