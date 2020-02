Lelystad doet minister aanbod: versnelde bouw van 10.000 woningen

Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Lelystad reageert daarmee op een brief van minister Stientje van Veldhoven deze week aan de Tweede Kamer over de aanpak van het woningtekort in Nederland, oplopend tot zeker 300.000 woningen. In Lelystad wordt er daarom gekeken naar het versneld in eigendom nemen en bouwrijp maken van gronden in Lelystad-Zuid, dat aansluit op de al in aanbouw zijnde nieuwbouwwijk Warande.

Snel resultaten

Die wijk wordt in de brief van de minister al genoemd als een versnellingslocatie, om zo de problemen rondom de woningnood op te lossen. ‘Het college nodigt de minister uit om daarover in overleg te gaan. Lelystad-Warande biedt uitstekende perspectieven voor de minister om snel resultaten te kunnen boeken’, verklaart de gemeente. Lelystad is ambitieus en bereidt zich voor op een groei naar 100.000 inwoners, mede door het bouwen in de wijk Warande.