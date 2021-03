Lelystad en ‘metropool’ Amsterdam leggen de lat hoger: ‘Veel meegemaakt de laatste tijd’

Metropoolregio Amsterdam (MRA), waar Lelystad onderdeel van is, legt de lat hoger. Zo moet dit gebied de ‘best opgeleide bevolking’ afleveren. ,,We denken dat er meer uit de samenwerking te halen valt.’’

MRA is een samenwerkingsverband van 35 overheden: 32 gemeenten, de provincies Flevoland en Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam. ,,We zijn misschien nog geen metropool, maar we zijn het aan worden’’, zegt Leen Verbeek, commissaris van de Koning in Flevoland.

Corona

Volgens Verbeek is het een ‘natuurlijk moment’ om de organisatie eens onder de loep te nemen en de lat hoger te leggen. Verwijzend naar corona: ,,We hebben nogal wat meegemaakt de laatste tijd.’’ Maar ook de sterke bevolkingsgroei, die leidt tot een ‘verstrengeling van steden’ (niet in Flevoland), is een trend die vraagt om een steviger krachtenbundeling.

Quote We willen meer samen doen dan nu. We denken dat er meer uit te halen valt Leen Verbeek, Commissaris van de Koning in Flevoland

Een nieuw doel dat eruit springt: regio Amsterdam moet de meest inventieve regio van Europa worden met de best opgeleide bevolking. ,,Dat laatste hebben we al in vergelijking met andere regio’s’’, zegt Verbeek. ,,Maar we willen meer samen doen dan nu. We denken dat er meer uit te halen valt.’’

Silo’s

Voorbeeld: jongeren met talent op de juiste opleiding zien te krijgen. En die opleiding nauw samen laten werken met het bedrijfsleven en andere partijen. Franc Weerwind, burgemeester van Almere: ,,Kennis- en onderwijsinstellingen hebben we plenty. Die combinatie met het bedrijfsleven willen we verder ontwikkelen. Niet in silo’s denken, maar de kracht van het totaal.’’ Meer aandacht voor ‘het ambacht’ past daar ook bij, geeft Verbeek aan. ,,Daar is ontzettend veel behoefte aan.’’

Wendbaar

Hier past een andere organisatie bij. Verbeek: ,,Het kan beter, alerter, sneller.’’ Zo zal het bestuur eens per maand samenkomen, kondigt hij aan. Veel vaker dan voorheen. ,,Je moet wendbaar zijn, intelligent. Zonder dat je op de stoel gaat zitten van de Staten en gemeenteraden’’, vult Weerwind aan.

Quote Ik kan een hele lijst noemen waaruit blijkt dat Den Haag een onbetrouw­ba­re partner is Leen Verbeek

MRA laat zich ook in Den Haag horen, aldus Verbeek. ,,Ik kan een hele lijst noemen waaruit blijkt dat Den Haag een onbetrouwbare partner is. Keer op keer zijn er afspraken gemaakt en lopende de rit zwaaien ze dan af’’. Als voorbeelden noemt hij de snelweg A30 die ooit zou worden doorgetrokken tot in Flevoland en de Zuiderzeelijn ‘waarvan alles is aangelegd, behalve de rails’. ,,En het dreigt nu ook te gebeuren met vliegveld Lelystad. Als je daar als collectief mee bezig bent, sta je sterker.’’