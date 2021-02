Lelystad ‘erkent’ sekswerkers en loopt daarmee landelijk voorop: ‘Ze zijn hiermee beter beschermd’

Na Assen is Lelystad de tweede gemeente in Nederland die deze aanpak kiest. Volgens gemeentewoordvoerster Regien van Adrichem zijn er geen signalen dat sekswerkers in Lelystad momenteel slachtoffer zijn van bijvoorbeeld mensenhandel of uitbuiting. ,,Het erkennen is een aanbod. Het is een preventieve maatregel, ja. Volgens Proud (een belangenvereniging voor sekswerkers, red.) voelen sekswerkers zich er goed bij.’’