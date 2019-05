Lelystad geeft statushouders toch weer streepje voor

‘Zeer brandge­vaar­lij­ke’ wietplanta­ge ontdekt in rijtjes­huis Lelystad

22 mei In Lelystad zijn vandaag twee wietplantages opgerold. Eentje zat in een rijtjeshuis in een woonwijk en was volgens de politie ‘zeer brandgevaarlijk’. Een 63-jarige vrouw is opgepakt.