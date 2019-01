Lelystad geteisterd door auto-inbrekers: teller dit jaar al op 22 inbraken

Bouw campus Lelystad vertraagd: duurder dan verwacht

10:56 De bouw van de nieuwe scholencampus Porteum in Lelystad loopt vertraging op. De aanbesteding van het prestigieuze project wordt overgedaan, omdat de kosten hoger blijken dan verwacht. Dat heeft volgens de gemeente Lelystad te maken met de gestegen kosten in de bouwsector. De campus voor 3.800 leerlingen zou in augustus 2020 worden geopend. De vraag is nu of er meer geld beschikbaar komt of dat het ontwerp moet worden aangepast.