Lelystad int 2 miljoen euro voor huisvesting kwetsbaren, Zwolle moet ’t doen met 200.000 euro

Pizzeria in Lelystad voor de tweede keer in één week overvallen: ‘Geef het geld, anders pak ik een pistool’

5 november Een vestiging van New York Pizza in Lelystad is vanavond overvallen. De dader is met een onbekend geldbedrag uit de zaak vertrokken en is nog voortvluchtig. Het is de tweede keer deze week dat de pizzeria doelwit is van een overval.