Lelystad is helemaal klaar met opmerkingen zoals ‘Lelijkstad’: ‘Je hoeft je niet meer te schamen’

Verdachte van betasten vrouw in trein bij Lelystad moet naar psychiater

De 23-jarige T.O. -zonder vaste woon- of verblijfplaats- moet psychisch worden onderzocht. Dat heeft de rechtbank in Lelystad beslist. De man zou meerdere vrouwen hebben aangerand. In één geval was dat in een verlaten trein in Lelystad.

27 december