Lelystad kiest rechts op gemeenteraadsverkiezingen

In het Stadhuis van Lelystad is de spanning woensdagavond om te snijden. De VVD kan echter al snel rustig ademhalen. Slechts een derde van de stemmen is binnen als de VVD met kop en schouders op nummer één staat. Lijsttrekker Janneke Sparreboom-van der Spoel is zeer tevreden. "Wij staan in de plus en het middenveld raakt meer en meer versnipperd. Ik verwacht dat wij met Leefbaar gaan praten en daar staan we zeker voor open." Ook Jack Schoonen van Leefbaar Lelystad ziet het zitten. "We hebben een mooie campagne achter de rug. Als partij gaan we recht door zee. Mensen vinden dat lang niet altijd leuk, maar het is duidelijk dat de inwoners het waarderen."

De PVV deed dit jaar voor het eerst mee in Lelystad en behaalde drie zetels. "Dit is waar wij op rekenden", zegt lijsttrekker Ashwin van Stormbroek. De winst van Leefbaar, pakt goed uit voor de partij, die nu hoopt te mogen regeren. JongLelystad haalde twee zetels. Eigenlijk was het iets meer, maar meer lijsttrekkers had de gloednieuwe partij nog niet. Boer en zus Murat Aktan (28) en Meral Aktan (22) vinden het vooral een hele eer. "Het is ons door middel van ludieke acties gelukt een boodschap over te brengen. Dat is heel erg tof."

Ook Denk doet dit jaar voor het eerst mee in Lelystad. De Partij haalde één zetel en is daarmee tevreden. Lijsttrekker Magdalena Charlot: "Met het oog op de landelijke verkiezingen, is deze uitslag wel wat wij hadden verwacht. We zijn blij. En mijn complimenten voor JongLelystad hoor! Wij proberen het zelf iets realistischer aan te pakken, maar ze hebben een succesvolle campagne gevoerd.

Voor links is de uitslag een bittere pil. Het feit dat de Lelystadse kiezer uit maar liefst veertien partijen te kiezen had, vooral hen duur zou komen te staan. Sanne de Wilde van D66 beschrijft de uitslag als 'beroerd'. "JongLelystad is er met een zetel van ons en eentje van GroenLinks vandoor gegaan. Dat is wel pijnlijk aangezien zij niet eens een programma hebben. Hard roepen dat je een Ikea wilt, levert dus blijkbaar wel wat op." Ook de Inwoners Partij is teleurgesteld. Lijsttrekker Luc Baaten: "Lelystad heeft met emotie gestemd. Ze hebben gehoor gegeven aan geschreeuw en hebben partijen beoordeeld op loze beloften in plaats van inhoud. Dat is jammer."