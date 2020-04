Lelystad krijgt een minderheidscoalitie: ‘We stellen onszelf kwetsbaar op’

Binnen enkele dagen werd de zeer brede coalitie in Lelystad iets minder breed in maart. Tijdens een ingelaste raadsvergadering over de vuilstort maakte de InwonersPartij bekend de oppositie te verkiezen. Volgens fractievoorzitter Luc Baaten vindt zijn partij dat het college slagkracht mist. ,,De discussie over de stortplaats was de druppel’’, zei hij tegen deze krant.

Onder vuur

Enkele dagen later verliet de ChristenUnie de coalitie. Wethouder Elly van Wageningen van deze partij, zij lag onder vuur omdat ze de politiek te laat zou hebben ingelicht over de uitbreidingsplannen voor de vuilstort, nam daarbij ontslag. De ChristenUnie noemde ‘verstoorde verhoudingen’ als een van de redenen voor het opstappen. De bestuurscrisis was compleet. Overigens heeft wethouder Ed Rentenaar van de InwonersPartij dinsdag ook zijn ontslag ingediend. Hij zit al enkele maanden thuis nadat hij een hartaanval kreeg.

De resterende vier partijen hebben na gesprekken met de voltallige oppositie besloten om geen nieuwe partner(s) uit te nodigen aan de coalitietafel. ,,We moeten constateren dat er geen enkele optie is waar we alle vier enthousiast van worden’’, zegt Sanne de Wilde (D66). Dennis Grimbergen (VVD, de grootste fractie): ,,We hebben alle opties gewogen, maar als een partij geen goed gevoel heeft bij een andere partij dan begin je al met een scheurtje’’.

Niet aardig

Voorbeelden willen beide fractievoorzitter niet geven. Al worden er, aldus Grimbergen ‘allerlei suggesties gedaan’. ,,Wij wilden wel meedoen, maar D66 hield het tegen’’, zegt Jack Schoone van Leefbaar Lelystad, de grootste oppositiepartij. ,,Waarom? We vinden elkaar niet aardig. Maar goed, dat kun je uitpraten’’. Hij noemt een minderheidscoalitie een ‘trieste’ oplossing. ,,Maar wij zullen alle voorstellen beoordelen op inhoud’’.

De huidige coalitie heeft 12 zetels. Voor een meerderheid zijn er 18 nodig. ,,Best een gat, ja’’, zegt Grimbergen. ,,We zullen brede steun zoeken en stellen onszelf kwetsbaar op als coalitie. Wat is belangrijk voor de stad, daar gaat het om.’’ De Wilde: ,,Het is innovatief, eng en ongebruikelijk. Kijk, alle partijen hebben nu meer kans om invloed te krijgen op het beleid. Dat is een voordeel’’.