Lelystad krijgt prominente plek in strijd tegen zwaarste criminelen met extra beveiligde rechtbank

Lelystad krijgt een prominente plek in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. In de polderstad komt een extra beveiligde rechtbank om de zwaarste criminelen te berechten en cellen waar zij langere tijd kunnen overnachten. Die knoop heeft minister Sander Dekker doorgehakt.

Zware criminelen als Ridouan Taghi en Willem Holleeder staan tot op heden vooral terecht in de ‘Bunker’ in Amsterdam Osdorp. Het is de enige extra beveiligde rechtbank in ons land, maar ondertussen sterk verouderd en ongeschikt voor de opgevoerde strijd tegen de georganiseerde misdaad. In de zoektocht naar alternatieven komt minister Dekker van Rechtsbescherming uit bij vier plekken: Lelystad, Schiphol, Vught en Vlissingen.

Voorkeur boven Almere en Zwolle

Naast de huidige gevangenis in Lelystad wordt een nieuwe rechtbank gebouwd. Ook krijgt het complex extra beveiligde cellen. Hierdoor kunnen zware criminelen tijdens meerdaagse zittingen in de buurt van de rechtbank overnachten. Volgens minister Dekker is dit veiliger en maakt het de kans op een vluchtpoging kleiner. Immers hoeft de verdachte niet elke dag terug worden gebracht naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

Afgelopen zomer gaf een adviescommissie al de voorkeur aan Lelystad als plaats voor een zwaar beveiligde rechtbank boven de rivieren. Zo is de grond al eigendom van het Rijk, staan er amper woningen in de buurt en is de bereikbaarheid goed van de westkant van Lelystad. Dat gaf Lelystad al een voorsprong op andere onderzochte locaties als Almere en Zwolle.

Kostenplaatje

Wanneer de extra beveiligde rechtbank in Lelystad klaar is, is nog onduidelijk. Een werkgroep met specialisten uit de justitiële wereld onderzoekt de komende periode allerlei aspecten van bouw, waaronder het kostenplaatje. Minister Dekker verwacht eind dit jaar de uitkomst te ontvangen en zal deze begin volgend jaar delen met de Tweede Kamer.