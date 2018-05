Lelystad laat historische straaljager met pijn in het hart naar Frankrijk gaan

De Dutch Historic Jet Association (DHJA) heft zichzelf op. Het enige toestel dat deze club van liefhebbers nog heeft, de bij de Aviodrome gestationeerde Fouga, is verkocht aan een Fransman. ,,We zien geen andere mogelijkheid'', zegt bestuurslid Fons Hemmelder.

Op Tweede Pinksterdag heeft de Fouga Magister CM-170 de laatste vluchten gemaakt vanaf Lelystad Airport. Over een week of twee vliegt het toestel naar zijn nieuwe eigenaar in Frankrijk. Met twee tussenstops, zegt Hemmelder. ,,In Luxemburg en Annecy waarschijnlijk. De brandstoftank is niet zo groot.''

Strenger

Met de verkoop van de historische, in 1963 gebouwde, straaljager valt tevens het doek voor de DHJA. Het gaat niet langer, zegt Hemmelder. ,,De regelgeving rond het beheer van historische vliegtuigen wordt steeds strenger. Daar hebben soortgelijke organisaties ook last van. Verder kost het onderhoud van de Fouga veel tijd en geld. Dat konden we steeds moeilijker opbrengen. Het is lastig om vrijwilligers te vinden.'' De uitbreiding van Lelystad Airport speelt geen rol bij de opheffing van de DHJA, aldus Hemmelder. ,,We vliegen lang niet elke dag. We konden blijven.''

Volledig scherm Het interieur van de Fouga. © eigen foto

Met gemengde gevoelens ziet hij de straaljager straks naar Frankrijk vliegen. Blij dat het toestel een koper heeft gevonden, verdrietig dat de Fouga uit Lelystad verdwijnt. ,,Het is een mooi vliegtuig. Zo worden ze niet meer gemaakt.'' De DHJA is in 1998 opgericht door oud-luchtmacht- en marinevliegers die ooit zijn opgeleid in de Fouga Magister. Dit gezelschap van liefhebbers kocht een Fouga en al snel kwamen er drie bij. ,,De eerste vijf jaar vlogen we vanaf Maastricht, de laatste vijftien vanaf Lelystad'', aldus Hemmelder. In de loop der jaren werden drie toestellen van de hand gedaan, onder meer vanwege de hoge onderhoudskosten.