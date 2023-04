Lelystad lanceert campagne om meer toeristen te trekken

eerste klasse Asv Dronten houdt dromen levend: ‘Vier keer winnen en we hebben iets’

Shirtjes zwaaiend, springend en luid zingend viert asv Dronten in de kleedkamer de 4-1 overwinning op SVI. De Drontenaren hebben zo de top drie weer in het vizier en ook de derde periodetitel blijft in zicht.