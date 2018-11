Lelystad lokt Amsterdammers

Middels posters in abri's, flyers en advertenties in huis-aan-huis media richt CML zich vanaf donderdag met name op huurders van relatief dure, kleine woningen in Amsterdam. Vaak kunnen zij in Lelystad voor nog geen kwart van hun maandelijkse huurprijs een hypotheek afsluiten. ,,En daar spelen wij op in‘’, zegt Jasper Pluim, woonmarketeer van CML. ,,Mensen die in oververhitte, Amsterdamse wijken wonen in een huurflat, kunnen gevoelig zijn voor teksten over grotere koopwoningen met een tuin. Relatief goedkope huizen die niet ver van Amsterdam staan‘’.