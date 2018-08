Lelystad meet hoe vol ondergrondse containers zijn

Oud-marineoffi­cier Doorman (83): "Ver­trek Catalina een groot verlies"

1 augustus "Het is het einde van een historisch tijdperk, een groot verlies. Het getuigt van weinig respect voor de geschiedenis dat we er zo mee omgaan", zegt Theo Doorman (83) over het nieuws dat de iconische vliegboot Consolidated PBY5a 'Catalina' door geldgebrek en strengere regels voorgoed uit Nederland dreigt te verdwijnen. Het in Lelystad gestationeerde toestel draagt de naam van zijn vader, schout-bij-nacht Karel Doorman.